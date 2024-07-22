رئيس الوزراء يلتقي عدداً من المصريين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 11:29 صباحاً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، عدداً من المصريين العاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي، بحضور الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير/ أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا، والسفير/ محمد جاد، سفير مصر في أديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الغانية أكرا.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المسئولين المصريين، معرباً عن تقديره للجهود التي يقومون بها كسفراء لبلادهم بمختلف المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر لدعم تواجدها في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، اتصالاً بالدور المحوري للعلاقات المصرية الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

كما أكد رئيس الوزراء دعم مصر لجهود تعزيز التكامل الأفريقي في مختلف المجالات، وحرصها على دعم الشركات المصرية العاملة في أفريقيا وتعزيز إسهاماتها.

من جانبهم، توجه المشاركون بالشكر إلى رئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء الأول من نوعه مع العاملين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

كما أعربوا عن تطلعهم لدعم وتطوير العلاقات المصرية - الأفريقية، اتصالاً بحرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها بمؤسسات الاتحاد الافريقي والبلدان الإفريقية في المجالات التنموية التي تخدم شعوب القارة وتلبي تطلعاتهم.

ودار خلال اللقاء، نقاش مثمر شهد طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات المصرية - الأفريقية، ودعم مؤسسات الاتحاد الأفريقي.