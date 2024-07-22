القومي للمرأة ينظم ورشة تدريبية تفاعلية في ادارة المخاطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 11:29 صباحاً - نظم المجلس القومي للمرأة اليوم ورشة عمل حول إدارة المخاطر بمقر المجلس وايضا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهدفت موظفي الأمانة العامة بالمجلس بالمركزى وبالفروع،.

حاضر خلال الورشة الدكتور حسن إبراهيم صالح المدير العام للإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وتضمنت المحاضره أهم النقاط الخاصة بإدارة المخاطر والأزمات والتى من بينها المخاطر المادية وسبل تأمين المعلومات، الأمر الذي يعود بالإيجاب على تنفيذ أهداف المجلس بين الإدارات والجهات التابعة للمجلس لتقديم الخدمات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والمواطنين، بالاضاف الى إدارة المخاطر وتكاملها مع الخريطة الاستراتيجية للمجلس.

هذا وقد ناقش الحضور خلال الورشة عدد من القضايا المتعلقة بسبل إدارة المخاطر الخاصة بمشروعات المجلس وأنشطته وكيفية إدارتها للوصول إلى أقصى استفادة ودعم نجاح المشروعات السارية، كما تضمنت الورشة تطبيق للتقييم الذاتي للمخاطر والرقابة في مختلف الإدارات الخاصة بالمجلس، وذلك عبر تحديد المخاطر المحتملة، وتصنيفها، وأسبابها، وكذلك تحديد استراتيجية التعامل مع هذه المخاطر.

ومن المنتظر أن تسهم النقاط التي تم مناقشتها خلال الورشة في دعم المشروعات الخاصة بالمجلس، ما يسهم في دعم الإطار الاستراتيجي لتمكين المرأة في مصر 2023.