القاهرة الإخبارية: 12 شهيدا حصيلة قصف الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 01:29 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 12 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة بينهم 6 من عائلة واحدة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.