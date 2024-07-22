السفير جمال بيومي لـ«إكسترا نيوز»: مصر تقوم بعمل دبلوماسي غير مسبوق لدعم القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 01:29 مساءً - أكد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق: أن الرئاسة الفلسطينية فى غاية النشاط والدبلوماسية العربية أيضا، ومصر تقوم بعمل دبلوماسى غير مسبوق لدعم القضية الفلسطينية، ونجحنا جزئيا عندما ذهبنا للأمم المتحدة والأغلبية الساحقة صوتت للسلطة الفلسطينية.

وأضاف جمال بيومى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أننا حققنا نجاحا كاسحا فى الاتحاد الأفريقى الذى يعتبر السلطة الفلسطينية عضو فيه رغم أن فلسطين ليست دولة إفريقية ويرفض حضور إسرائيل حتى كمراقب فى جلساته.