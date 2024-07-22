وزارة العمل : دورات تدريبية بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لنشر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 02:25 مساءً - نظم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، برامج تدريبية لـ "أخصائي السلامة والصحة المهنية أساسي" ، وفني سلامة وصحة مهنية (أساسي) ،بالمركز الرئيسي بالقاهرة ، ضمن خطة عمله التدريبية السنوية للعام 2024 -2025 ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والخاصة ببرامج السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق والبرامج النوعية ، حيث يهدف المركز إلى تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال المحاور الآتية : عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة ( السويس - الأسكندرية - أسيوط ) ، وعقد دورات تدريبية خارجية ( بالمنشآت ) بناء على طلب المنشأة ، وإجراء الدراسات الميدانية لمشكلات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية و المعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها ، وتنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية لبحث مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والاشتراك في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الغرض ، ونشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سواء داخل الجمهورية أو خارجها ..

وأوضحت الكيميائية سهير الليثى المشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الجهود والمهام التي يقوم بها المركز ، تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، فى زيارته الاخيرة للمركز، بتفعيل دور المركز من أجل عودة دوره الريادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ،في مجال التدريب ،وتقديم الخدمات الميدانية، والمشُورة الفنية للمنشآت الصناعية لمعاونتها في وضع الوسائل المُلائمة للحد من مخاطر العمل ،وأضراره في مختلف القطاعات،والتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل،لحماية العامل وأدوات الإنتاج ،تحت شعار "بالوعي نُحقق العمل الأمن "،وبرؤية" أن تُصبح مصر مرجع عربي في بناء وتطبيق نظم السلامة والصحة المهنية"وخلق بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الاصابات والأمراض ، وأضافت المشرف على أعمال المركز ، أنه يعتبر التدريب أحد الأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المركز لمعاونة المنشآت على التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية ، وذلك من خلال خطة سنوية تضم عددا من البرامج الأساسية والمتقدمة للجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية تطبيقا للقرار الوزاري 134 لسنة 2003 ، وبرامج الوقاية من الحريق وبرامج نوعية ومتخصصة تبدأ في كل عام من شهر ( يوليو ) ..