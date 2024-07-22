نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: استلام ملفات التقديم للصفوف الأولى بالمدارس دون الكشف الطبي والبطاقة الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة باستلام ملفات التقدم للصفوف ( الأول رياض أطفال - الأول الإبتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوى ) من أولياء الأمور دون الكشف الطبى أو البطاقة الصحية.

وعلى أن يتقدم ولى الأمر بالبطاقة الصحية والكشف الطبى قبل بداية العام الدراسي.

وذلك منعًا للتكدس وحرصًا على راحة أولياء الأمور للتسهيل عليهم.