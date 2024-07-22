شيخ الأزهر يهنئ الرَّئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يهنئ الرَّئيس السيسي والمصريين بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقدَّم الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى (72) لثورة 23 يوليو المجيدة.
وأكد الأزهر أنَّ ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت ميلادًا لفَجرٍ جديدٍ في تاريخ مصر، لإنهاء حقبة من الاحتلال المتعاقب، وبناء الدولة المصرية على أسسٍ وطنيةٍ متينةٍ للحفاظ على الوطن وشعبه ومقدراته وتحقيق العدالة، واسترداد ما سُلب، وقد ضربَ المصريُّون خلالها أروع المثل في التلاحم بين الجيش والشعب حتى كُتب لهذه الثورة أن تنجح.
ودعا الأزهر أبناء مصر جميعًا إلى مواصلة العمل بكل جد ومثابرة بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم التقدم والازدهار، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يُنعم علينا بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.