وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من شيوخ شمال سيناء والهلال الأحمر (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وفدًا من شيوخ شمال سيناء والهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، وهم الحاج حسين عوض راشد مقدم الزاوية العلاوية بقرية الظهير بمركز ومدينة الشيخ زويد، والأستاذ سليمان ضيف الله سويلم مقدم زاوية أبو عليان بقرية نجع شيبانة التابعة لمركز ومدينة رفح، والدكتور خالد علي زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء وأحد أبناء الطريقة، والأستاذ عبد الرحمن يوسف أبو عيطة مقدم زاوية العيايطة بقرية الشلاق بمركز ومدينة الشيخ زويد، والحاج إبراهيم اسليم أبو عليان زاوية أبو عليان من رفح.

وقدم وفد مشايخ الطريقة العلاوية القادرية الشاذلية والهلال الأحمر التهنئة للدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف باسم فضيلة الشيخ عرفات خضر شيخ الطريقة العلاوية القادرية الشاذلية وباسم سيناء، موجهين الشكر للقيادة السيادة التي أوكلت إليكم هذا المنصب، مؤكدين أن هذه رسالة لمفهوم الإسلام المعتدل، حيث عانت الأمة كثيرًا من الأفكار الجانحة عن الصواب، أما اليوم فالمؤسسات الدينية جميعها على قلب رجل واحد بفكر ورؤية واحدة، وهذا يدل على توفيق الله سبحانه والشكر للقيادة السيادة التي أوكلت إليكم هذا المنصب.

وقال الوفد: قطعنا المسافات من سيناء حبًّا لكم، واستبشرنا خيرًا بتوليكم حقيبة الأوقاف فخير من استأجرت القوي الأمين، وقد استوت سفينة الدعوة على الجودي، وستأخذها بإذن الله تعالى إلى بر الأمان، مؤكدين أن القوافل الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لشمال سيناء عدلت مسار المفاهيم.

وأكد معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف أن هذه الزيارة عزيزة على قلبي، معربًا عن سعادته الغامرة وسروره بوفد مشايخ شمال سيناء مرحبًا بهم ترحيبًا حارًا بأعلى درجات الحفاوة والترحيب.

وطرح وزير الأوقاف خلال اللقاء مبادرة لتأهيل وتدريب أئمة المساجد بشمال سيناء، بالإضافة إلى نخبة من شباب قبائل شمال سيناء من خريجي جامعة الأزهر ليكون النفع بهم أشمل وأعم إلى جانب إخوانهم من أئمة وخطباء وزارة الأوقاف، فأعينوني بخيرة شباب سيناء لخدمة الدعوة والقرآن الكريم لنعكف على تدريبهم في دورات مكثفة بالإضافة إلى التأهيل الرفيع لأبناء وزارة الأوقاف من الأئمة وخطباء المكافأة.