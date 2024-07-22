أحمد الطاهري يستضيف الدكتور خالد عبد الغفار في «كلام في السياسة».. غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 04:29 مساءً - أعلن الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، أنه سيجري حوارا مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

الحوار سيذاع غدا، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، عبر قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "كلام فى السياسة"، في انفراد بأول حوار للدكتور خالد عبد الغفار بعد تشكيل الحكومة الجديدة.