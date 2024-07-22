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أحمد الطاهري يستضيف الدكتور خالد عبد الغفار في «كلام في السياسة».. غدا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 04:29 مساءً - أعلن الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، أنه سيجري حوارا مع  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

 

الحوار سيذاع غدا، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، عبر قناة "إكسترا نيوز" عبر برنامج "كلام فى السياسة"، في انفراد بأول حوار للدكتور خالد عبد الغفار بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

 

 

وكان الإعلامي أحمد الطاهرى قد أجرى حوارا خلال الأسبوع الماضى مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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