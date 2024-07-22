الحوار الوطني يتوجه بالشكر للرئيس السيسي على الاستجابة والإفراج عن 79 من المحبوسين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 05:26 مساءً - يتوجه الحوار الوطني بكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، مما يؤكد اهتمام سيادته بهذا الملف.

ويثمن الحوار الوطني حرص سيادته الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

حيث أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

وفي نفس السياق، يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

كما يتوجه الحوار الوطني بالشكر للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد المستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج عن الـ ٧٩ استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.