نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

وبحث وزير الأوقاف ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ سبل التعاون المشترك والنهوض والارتقاء بوزارة الأوقاف، والتنسيق الكامل بين مجلس الشيوخ ووزارة الأوقاف المصرية.