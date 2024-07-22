السفير الكوري من مكتبة المنصورة: الثقافة تقرب الشعوب من بعضها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 06:31 مساءً - أكد السفير الكوري كيم يونج أن الثقافة تقرب الشعوب من بعضها ونحرص على نشر ثقافتنا.

جاء ذلك خلال لتدشين قافلة الثقافة الكورية في مكتبة مصر العامة في المنصورة، وذلك من أجل وضع حجر الأساس الثقافة بين البلدين.

وقال السفير الكوري كيم يونج، إننا حريصون على نشر الثقافة الكورية في مصر من خلال المركز الثقافي الكوري، ولا بد أن يكون هناك تعاون بين بلدين كبار مثل مصر وكوريا.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان "بحضور محافظ الدقهلية والسفير الكوري.. تدشين قافلة الثقافة الكورية بمكتبة المنصورة العامة".

وكان استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سفير كوريا الجنوبية بمكتبة مصر العامة وذلك لتدشين قافلة الثقافة الكورية وذلك من أجل وضع حجر الأساس الثقافة بين البلدين.

وأضاف السفير: نسعى لنشر ثقافتنا في جميع محافظات مصر والتعرف على طبيعة بلادنا وخاصة أن الثقافة تقرب الشعوب من بعضها.

وأعرب السفير عن سعادته لزيارة المنصورة، وقال السفير، إنه مقيم في مصر من سنة وشهرين وقمت بزيارة العديد من الأماكن ولكن أول مرة أزور المنصورة ولكنها بلد ذات طبيعة مختلفة خاصة أنها بلد أم كلثوم.

وقالت إيمان أبو الغيط مديرة مكتبة مصر العامة عن استقبال السفير الكوري، إنه تم التجهيز لهذه الزيارة منذ شهرين، وكنا على أتم الاستعداد لاستقبال السفير في المنصورة.

وأضافت، أنه تم وضع أنشطة وفعاليات من قبل المركز الثقافي الكوري للتعرف على البلد أكثر وكان منها التعرف على (الأكلات الشعبية - الآلآت الموسيقية - والملابس الرسمية - والألعاب الشعبية)، كما تم عمل ورشة لتعرف وتعليم اللغة الكورية وعرض فيلم باللغة الكورية واستخدام VR للتعرف على المعالم داخل كوريا.