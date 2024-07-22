وزير الطيران المدني يلتقي أمين رابطة الجامعات الإسلامية لبحث إمكانية التعاون العلمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 06:31 مساءً - استقبل اليوم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الدكتور سامي الشريف، أمين رابطة الجامعات الإسلامية، وعدد من رؤساء وعمداء ووكلاء الجامعات من أعضاء الرابطة، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عزت متولي، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والدكتور علوي عيسى الخولي، عميد معهد هندسة تكنولوجيا الطيران.

تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة الطيران المدني ممثلة في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ورابطة الجامعات الإسلامية، حيث تم بحث آليات التعاون في مجال تطوير البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة فى المجالات المتعددة، بما يحقق التكامل التدريبي والتعاون العلمي بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء؛ رحب وزير الطيران بالدكتور سامي الشريف أمين رابطة الجامعات الإسلامية والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الرابطة لدعم المجتمع ودورها في تقديم خدمات تعليمية ونظرية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا على حرص وزارة الطيران المدني بدعم أوجه التعاون في مجالات التدريب والتأهيل النظري بجانب العملي لخلق كوادر بشرية متميزه في مختلف المجالات ولتحقيق المزيد من التحسين والتطوير في مستويات الخدمات المقدمة ، لاسيما في إطار الدور الذي توليه الوزارة في مجال تبادل الخبرات وتنمية المهارات وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه، قدم الدكتور سامي الشريف التهنئة للدكتور سامح الحفني على توليه حقيبة الطيران المدني، معربًا عن تمنياته له بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لهذا القطاع الحيوي الهام خاصه انه يتمتع بخبره اكاديميه ومهنيه كبيره فى مجال الطيران المدنى ؛ معربًا عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال.

كما أكد على استعداد الرابطة لتقديم أوجه التعاون الكامل مع الوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة وتقديم كل الدعم اللازم في كافة المجالات التعليمية والبحثية للدارسين في شتى المجالات.

جدير بالذكر، أن رابطة الجامعات الإسلامية تعد منظمة دولية تعليمية غير حكومية، أسست بالمملكة المغربية عام ( ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م )، حيث تضم في عضويتها جامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف دول العالم، وقد تم نقل مقرها بعد ذلك فى القاهرة، وتنتهج رؤية تعليمية من منطلق دورها كجسر للتواصل والتفاعل العلمي والثقافي والحضاري بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية؛ وتقدم أوجه الدعم والمشورة، ونشر ثقافة الجودة والتميز الدولي.