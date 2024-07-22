الكرامة: نثمن قرار الإفراج عن 79 مسجونا ونطالب بغلق ملف الحبس الاحتياطي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 06:32 مساءً - ثمن محمد بيومي، أمين عام حزب الكرامة قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل 79 متهما، حيث جاء من أبرزهم زياد محمد أحمد البسيوني، نجل الأمين السابق لحزب الكرامة، بالإضافة إلى مازن أحمد عزت دراز، على خلفية تدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين” مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي لابد وان يغلق بشكل كامل ويتم الافراج عن جميع السجناء

واضاف بيومي في تصريح خاص لصوت الامة أنه يتمنى خروج كل مسجون لم يتورط في قضايا عنف وان يكون هناك نهاية لهذا الملف الذي حول الحبس الاحتياطي الي عقوبة

واشار ان الحوار الوطني في مرحلة اولي ناقش عدد من القضايا الهامة نتج عنها توصيات مهمة مطالبا بسرعة تطبيق هذه التوصيات خاصة فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات