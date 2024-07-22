نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة بدر تستضيف مؤتمر مستقبل التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف جامعة بدر بالقاهرة، أكبر مؤتمر للتكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر، خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل، بالتعاون مع جمعية صوت شباب مصر، وبحضور Google I/O Extended 24 المرموق في مصر، وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق.



ويُعَدُّ مؤتمر مستقبل التكنولوجيا وريادة الأعمال، الحدث الأبرز في مصر والمخصص لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي بين رواد المستقبل من الطلاب، ويهدف إلى تشكيل مستقبل التكنولوجيا والأعمال من خلال الجمع بين أكثر من 16000 مشارك بأرض المؤتمر و20000 مشارك عبر الإنترنت، وستتاح للحاضرين الفرصة لاكتشاف أحدث الابتكارات والمشاركة في ورش العمل التفاعلية وتلقي الإرشاد من كبار قادة مجالات المؤتمر.



كما يَعِد المؤتمر، تجربة تحوُّلية لجميع المشاركين، مع أكثر من 120 متحدثًا من النخبة في الكثير من المجالات، و54+ ورشة عمل تفاعلية، و90+ محادثة مُلهِمة، و27+ محاضرة إرشاد استثنائية، وسيوفر المؤتمر فرصًا غير مسبوقة للتواصل مع ألمع العقول في مجالات التكنولوجيا والتجارة وريادة الأعمال.