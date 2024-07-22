أحمد فايق: مسابقة التلاوة الكبرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف كانت حلمًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 07:29 مساءً - كشف أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل مسابقة التلاوة الكبرى التي ستطلقتها الشركة للقرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف، موضحا أنه كان حلم للشركة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC"، أن مصر دولة التلاوة وبها قامات كبيرة، ولعمل مشروع لا بد أن يكون بحجم كبير من البحث المتعمق داخل قرى وربوع مصر، مقدما الشكر لوزير الأوقاف لتحمسه بمجرد طرح الفكرة عليه، ووجه بتسخير كل إمكانيات وزارة الأوقاف لذلك.

وذكر أن الهدف فكرة اكتشاف المواهب في كل المجالات، فكان برنامج كابيتانو مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتم كشف مجموعة مواهب سيتم عمل تعاقدات مع اللاعبين مع أندية كبيرة، وبرنامج كاستينج للمواهب التمثيلية، ويتم اختيار 13 موهبة تمثيلية، سيكونوا أبطال مسلسل جديد بإنتاج الشركة المتحدة، وكذلك برنامج "GEN -Z" لدعم ريادة الأعمال والبحث العلمي، ومخصص من قبل وزارة التعليم العالي وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم المشروع بـ50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، وهو أول مشروع لدعم طلاب الجامعات بمبالغ مالية ضخمة، ودعم الشركات الناشئة بـ2 مليون.