الزمالك يتعاقد مع 7 مواهب للانضمام لقطاع الناشئين من كابيتانو مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 07:29 مساءً - أكد إبراهيم صلاح، نائب رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك ، أن النادى تعاقد مع 7 لاعبين مميزين من كابيتانو مصر للانضمام لقطاع الناشئين.

وأضاف إبراهيم صلاح، فى تصريحات لبرنامج أخبارنا الذى يقدمه محمد حازم على قناة الزمالك، أنه كان هناك مؤتمر منذ قليل بالنادى، تم خلاله التعاقد مع 7 لاعبين لضمهم لقطاع الناشئين، فى ظل تميزهم ومستواهم الفنى المميز.

وأشار صلاح نائب رئيس قطاع الناشئين بالزملك إلى أن التعاقد مع اللاعبين يعكس التعاون والتضافر بين الأندية المصرية وكابيتانو، بما يصب فى مصلحة الكرة المصرية.

يذكر أن إبراهيم صلاح تولى منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالزمالك بعد تولى بدر حامد رئيس القطاع والأكاديميات بنادى الزمالك مؤخرا.