نائب رئيس الوزراء : مكتبي مفتوح لجميع أبنائي من الفرق الطبية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 08:25 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتورة سمر أنور، التي تعمل طبيبة في مستشفى المراغة المركزي وأسرتها، تقديرا لأهمية دور الأطباء في منظومة الصحية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، تقديره التام لأطباء مصر على تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة، والعمل على توفير كافة السبل التي تكفل لهم أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل، وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، وما يستحقونه من تقدير واحترام، مختتما حديثه بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح لجميع أبناءه من الفرق الطبية في جميع محافظات الجمهورية.