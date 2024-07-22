محافظ الجيزة يلتقي بأعضاء الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

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أحمد جودة - القاهرة - التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لبحث ملفات العمل الأهلي والمجتمعي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء على ضرورة عقد ندوات توعية بمكافحة عملية الارتداد إلى الأمية وذلك للذين حصلوا على شهادات محو للأمية ولم يزاولون القراءة والكتابة ما أدى إلى ارتدادهم للأمية مجددًا مشيرًا إلى أهمية عقد لقاءات دورية بالناجحين وتنظيم المسابقات والفعاليات لتحفيزهم وتوفير الكتب ووسائل التنوير اللازمة لهم.

وأكد المهندس عادل النجار على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة فى خدمة المجتمع كونها شريكا فاعلا فى النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها قدمت عبير عصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة الشكر إلى محافظ الجيزة لجهوده الملموسة منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية مؤكدًا علي التعاون والتنسيق الدوري مع المحافظة لخدمة المواطنين لافتا إلى أنه تم اعتماد مليون جنية كتبرع شخصي من المجتمع المدني لفتح فصول لمحو الأمية للمواطنين بالإضافة إلى فتح ورش تمكين للسيدات وتعليمهم الحرف اليدوية والحياكة مع توفير ماكينات والأدوات اللازمة لهم والمشاركة مع المحافظة في الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض المختلفة.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ وعبير عصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

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