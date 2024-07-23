احتفال سفارة جمهورية مصر العربية لدى تشيلي بالعيد الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 10:28 صباحاً - أقام السفير ماهر المهدي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تشيلي، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، وذلك بمشاركة Carlos Moran Leon مدير إدارة افريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية التشيلية، وعدد من السفراء والمسئولين بوزارة الخارجية التشيلية وممثلين عن الشرطة والقوات المسلحة والبحرية التشيلية، وكبار المسئولين الحكوميين التشيليين والاعلاميين، والسفراء المعتمدين لدى تشيلي وممثلي مؤسسات الدولية، كذلك ممثلي الطوائف الدينية المختلفة وأبناء الجالية المصرية بتشيلي وأعضاء السفارة في تشيلي.

ألقى السفير ماهر المهدي كلمة باللغة الاسبانية أشار فيها الي الإنجازات الكبيرة والتقدم الذي تشهده مصر تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما أكد فيها على العلاقات المتميزة التي تجمع كل من مصر وتشيلي والتنسيق الدائم في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك كذلك في المحافل الدولية، ووجود فرص كبيرة وافاق مفتوحة للتعاون بين البلدين.

القي Carlos Moran Leon مدير إدارة افريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية التشيلية كلمة أكد فيها علي تميز العلاقات بين مصر وتشيلي واعتزاز بالتعاون والصداقة بين البلدين مشيراً الي أن مصر هي اول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع تشيلي عام 1929.