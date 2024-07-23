نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: الانتهاء من تصيحيح 11 مادة بالثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تصحيح مواد الثانوية العامة 2024، حيث تستكمل كنترولات تصحيح مواد الثانوية العامة، بمدينة السادس من أكتوبر، أعمال تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة بشكل طبيعى وبانتظام.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة، إلى أنه تم الانتهاء من

تصحيح عدد من المواد الامتحانية وهي (التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد -الاحصاء - اللغة العربية – الفيزياء - التاريخ - الجغرافيا – الكيمياء - اللغة الاجنبية الأولى - اللغة الاجنبية الثانية).

وأوضحت المصادر، أن الكنترولات تعمل حاليا على تصحيح مواد ( الجيولوجيا وعلوم البيئة والأحياء وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق وفروع الرياضيات المتبقية.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبًا وطالبة بنسبة ٠.٩٥% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبًا وطالبة.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبًا وطالبة بنسبة ٢.٢٧%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبًا وطالبة.