نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة توضح تفاصيل خطة وقف تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن تفاصيل خطة وقف تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأمس.

انتهاء فترة تخفيف الأحمال

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح عبدالعزيز أن قطاع البترول قد عمل على توفير كافة احتياجات الكهرباء خلال السنوات الماضية.

ومع ذلك، أدى انخفاض معدلات الإنتاج الطبيعي للغاز إلى ضرورة توفير كافة الاحتياجات لضمان عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الشبكة القومية للغازات والشبكة القومية للكهرباء تتمتع بمخزون محدد لا يمكن تجاوزه، لذا، تم تخصيص 1.2 مليار دولار لشراء 21 شحنة من الغاز المسال واستئجار سفينة لإعادة التسييل.

وأضاف: «نحن بصدد تكثيف أعمال البحث والاستكشاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة حجم الغاز والمازوت الذي تستهلكه الشبكة القومية للكهرباء في مصر.»

كما ذكر أن هناك تسجيلًا لاستهلاك تاريخي للوقود، حيث بلغ حجم الاستهلاك 165 مليون متر مكعب مكافئ، وهو ما تم توفيره لمحطات الكهرباء.

موعد تحريك أسعار السولار والبنزين

فيما يتعلق بقرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، أشار عبدالعزيز إلى أن هذا الموضوع يخضع للجنة التسعير التلقائي.

وأوضح أن القرار سيُتخذ بناءً على دراسة العوامل المحيطة، ونفى وجود أي أساس للحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي.