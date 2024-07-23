نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى ٧٢ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال المحافظ في برقيته: " يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نحتفل بذكري قيام ثورة ٢٣ يوليو المجيدة أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقيادتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمي آيات الولاء والتقدير والعرفان.

وإننا ننتهز هذه المناسبة الخالدة لنعاهدك علي بذل الجهد ومواصلة مسيرة العطاء وملحمة البناء.. مجددين العهد بالتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن في ظل سياستكم الحكيمة وسعيكم الدؤوب لإقرار السلام الشامل والعادل بكافة ربوع المنطقة وتجنيب العالم ويلات الحروب ومخاطرها.

كما بعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعددا من الوزراء والمحافظين .