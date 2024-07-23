نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو المجيدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تقدَّم نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد الحامين العرب، بخالص التهاني إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد نقيب المحامين، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصينة، الذي قدَّم – ولا يزال يقدم- العديدَ من التضحيات والفداء، من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا الغالية.

ودعا نقيب المحامين، جميع المواطنين إلى استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب المصري وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة، حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة.