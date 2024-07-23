أمير الكويت وولى عهده يهنئان الرئيس السيسى بذكرى 23 يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:31 مساءً - هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وأعرب أمير الكويت - في برقية تهنئة أرسلها اليوم الثلاثاء، عن خالص تهانيه، مُتمنيا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار، وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.

وفي السياق، أرسل ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة تلك الذكرى.