وزير الطيران المدني يلتقي رئيس اتحاد المستثمرات العرب لبحث أوجه التعاون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:31 مساءً - التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والوفد المرافق لها لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين .

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بوفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتوره هدى يسى مؤكدًا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص ودعم الشراكات الفعالة لجذب المزيد من الاستثمارات وهو ما يأتي في ضوء خطة وزارة الطيران المدني خلال الفتره المقبله لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والعربية وضخ مزيد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني،.

كما أكد الدكتور سامح الحفنى على أهمية تفعيل السوق الأفريقي حيث ألقى الضوء على اهتمام قطاع الطيران المدني المصري بتوسيع نطاق التعاون في مختلف أنشطة النقل الجوي مع الأشقاء الأفارقة وبخاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات . ، مؤكدًا على اعتزازه بالمرأة العربية العاملة التي تثابر من أجل التنمية والاستدامة، ودورها الكبير في تحقيق الإنجازات والنجاحات الملموسه بما يدفع المجتمع نحو النمو والتقدم .

ومن جانبها، قدمت الدكتورة هدى يسى التهنئة إلى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، متمنيه له دوام التوفيق وتحقيق مزيد من النجاحات لقطاع الطيران المدني، مشيدة بالدور التنموي الذي تقوم به الوزارة في فتح مسارات تنموية جديدة من شأنها دعم منظومة الطيران المدني المصري في المنطقة، مشيره إلى أهمية هذا القطاع الحيوى الهام ؛ ومشاركته الداعمة في مبادرات الاتحاد والتي يأتي منها؛ (عشانك يا بلدي- ووحدتنا العربية- وتعاوننا الدولي) ودوره الفعال في تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، لافته إلى دور الاتحاد في دعم الشأن الاستثماري خاصه وان مصر تعد أحد أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط وافريقيا ، معربه عن استعداد الاتحاد للتعاون الكامل مع جميع مؤسسات و وزارات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة وتقديم سُبل الدعم اللازمه في كافة المجالات.

وخلال اللقاء قامت بعرض خطة العمل المستقبلية للاتحاد ومنها إقامة مؤتمر ( قمة الاستثمار العربى الافريقى والتعاون الدولى ) في دورته ال` 27 والذي سيعقد خلال الفترة من ١٢ الى ١٥ نوفمبر القادم بمحافظة أسوان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري وبحضور كبار المستثمرين ورجال الاعمال من مختلف الدول العربية والافريقية لاقامة الشراكات فى المجالات المختلفة حيث قدمت الدعوه لوزير الطيران المدنى لرعاية وافتتاح القمة والقاء كلمه حول دور الطيران فى دعم التعاون السياحى العربى الافريقى والدول الصديقة وتعريف وفود المؤتمر بالنقلة النوعية التى يتم تطبيقها فى منظومة الطيران خلال الفترة المقبلة .