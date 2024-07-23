أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 12:31 مساءً - بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن نائب الأمير القطري الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.