المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لممثلى وحدات تكافؤ الفرص بمختلف الوزارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 02:33 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لممثلى وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات بالتعاون مع وزارة المالية، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، بحضور كل من الأستاذة ايمان خليفة جمعة الأمينة العامة للمجلس ،والأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ، واستهدفت ممثلي وحدات تكافؤ الفرص داخل وزارات (العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والأوقاف، والإنتاج الحربي ومعهد التخطيط القومي) ، وتستمر علي مدار يومين.

وقد أفتتحت ورشة العمل الأستاذة ايمان خليفة ، مشيدة بالتعاون المشترك مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات خلال الفترة الماضية.

فيما أكدت الأستاذة شيماء نعيم على أن الهدف من ورشة العمل هو التعرف على التقدم المحرز فى تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ فى مراجعة النصف مدة، واستعراض الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والفرعية فى برنامج عمل الحكومة المحدث حتى يتم وضع الأنشطة المقترحة فى هذا الاطار ، والوصول الى آلية لمتابعة الجهود المبذولة من وحدات تكافؤ الفرص فى تنفيذ الاستراتيجية من خلال التقرير الدورى الذى يعكس تلك الجهود .

كما أشارت الي أن تحقيق مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هو الأساس لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة وتوفير الفرص فى جميع المجالات، وخاصة المجال الاقتصادى والاجتماعى.

فيما ناقش الأستاذ محمد السبكي مستشار وزير المالية، ورئيس وحدة البرامج والآداء بوزارة المالية وضع الموازنة المقترحة وفق مصفوفة البرامج والآداء المراعي للمساواة بين الجنسيين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، كما قام بتطبيق عملي علي تطبيق الموازنة لتحقيق أهداف الخطة، كما أشار إلي تعريف وخصائص وحدة موازنة البرامج والأداء .