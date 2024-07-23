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وزارة التربية والتعليم تعلن مؤشرات النجاح فى امتحانات الثانوية العامة لمادتي اللغة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 02:33 مساءً - ٩٦.٢٥٪؜ نسبة النجاح فى اللغة الأجنبية الأولى..و٩٦.٤٣٪؜ نسبة النجاح في التاريخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والتاريخ.

وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ٩٦.٢٥٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية ٥١٩٤٣ طالبًا وطالبة بنسبة ٧.٥٧٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٨٦٦١٦ طالبًا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت ٩٦.٤٣٪؜ ، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪؜ فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ٢٦١٨ طالبًا وطالبة بنسبة ١.٣٩٪؜ من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ١٨٨٨٥١ طالبًا وطالبة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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