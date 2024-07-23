رئيس الرعاية الصحية: نحتل المركز الأول بين القطاعين العام والخاص في الحصول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 02:33 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يشيد بتطور المنظومة الإلكترونية للإبلاغ عن الأحداث العكسية (OVR) في المنشآت الصحية التابعة للهيئة (E-OVR) كإحدى المشروعات الرقمية للهيئة ويوجه بمنح مكافأة تشجيعية للمنشآت الأكثر التزامًا في الإبلاغ "مستشفى السلام ببورسعيد"

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة آخر التطورات في أعمال إدارات الجودة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على التقارير المقدمة من فرق العمل المختصة، التي تتضمن مؤشرات الأداء الحالية، ومستوى الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة، وأحدث التحسينات لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية تحتل المركز الأول بين القطاعين العام والخاص في الحصول على الاعتماد القومي (GAHAR) أو الاعتماد الدولي (JCI)، حيث تمتلك حاليًا 234 منشأة صحية معتمدة بالاعتماد القومي واثنين من المستشفيات المعتمدة دوليًا (JCI) في 6 محافظات ضمن المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس.

وأشاد الدكتور السبكي بتطور المنظومة الإلكترونية للإبلاغ عن الأحداث العكسية (OVR) في المنشآت الصحية التابعة للهيئة (E-OVR) كأحد المشروعات الرقمية للهيئة، كما وجه بمنح مكافأة تشجيعية للمنشآت الأكثر التزامًا في الإبلاغ، وهي مستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وأكد على أهمية الإبلاغ عن الأحداث العكسية لتعزيز ثقافة الأمان وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، أيضًا التطورات في منظومة الأمن والصيانة والخدمات الفندقية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأكد على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى وتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما وجه بمنح مكافآت تشجيعية للمديرين والعاملين الأكثر تميزًا في هذه القطاعات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على ضرورة العمل المستمر لتحقيق أعلى مستويات الجودة وتحسين تجربة المرضى، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة تحقق أعلى معدلات رضا المواطنين عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة.

وحضر الاجتماع، عدد من قيادات الهيئة ومديري الإدارات المركزية والعامة للجودة وسلامة المرضى والشئون الإدارية، كما حضر عبر تقنية الزووم مديرو أفرع هيئة الرعاية الصحية في المحافظات.