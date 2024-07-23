نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في مصر حتى نهاية الأسبوع: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة حتى يوم الخميس المقبل.

ويُتوقع أن تسجل درجات الحرارة في الظل 38 درجة مئوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كلما اتجهنا نحو محافظات الصعيد، حيث تصل الحرارة في جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفقًا لتصريحات القياتي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، فإن درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية ستظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بما يتراوح بين ثلاث إلى أربع درجات.

كما ستساهم نسبة الرطوبة العالية في زيادة الإحساس بالحرارة.

توقعات الطقس لما بعد موجة الحر

أوضح القياتي أن موجة الحر ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف إلى 36 درجة مئوية. ومع ذلك، سيظل الطقس شديد الحرارة.

كما تتوقع الأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق الجنوبية في مصر، مع نشاط للرياح والأتربة، مما قد يساعد في تخفيف تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للتعامل مع الحرارة

نصح القياتي المواطنين باتباع بعض الإرشادات للتعامل مع الطقس الحار، ومنها فتح النوافذ والجلوس في أماكن جيدة التهوية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء للرأس، وشرب كميات كبيرة من الماء.

### **توقعات الطقس حسب المحافظات**

- **القاهرة:** العظمى 38°C، الصغرى 27°C

- **أكتوبر:** العظمى 39°C، الصغرى 28°C

- **وادي النطرون:** العظمى 38°C، الصغرى 27°C

- **بورسعيد:** العظمى 35°C، الصغرى 27°C

- **الإسماعيلية:** العظمى 39°C، الصغرى 26°C

- **السويس:** العظمى 38°C، الصغرى 27°C

- **العريش:** العظمى 36°C، الصغرى 26°C

- **رفح:** العظمى 35°C، الصغرى 25°C

- **رأس سدر:** العظمى 41°C، الصغرى 29°C

- **نخل:** العظمى 39°C، الصغرى 22°C

- **كاترين:** العظمى 34°C، الصغرى 19°C

- **الطور:** العظمى 38°C، الصغرى 29°C

- **طابا:** العظمى 38°C، الصغرى 28°C

- **شرم الشيخ:** العظمى 40°C، الصغرى 31°C

- **الإسكندرية:** العظمى 34°C، الصغرى 25°C

- **العلمين الجديدة:** العظمى 33°C، الصغرى 24°C