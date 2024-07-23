الصحة : نائب الوزير يتفقد مستشفى أخميم المركزي ويوصي باتخاذ الاجراءات القانونية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 03:31 مساءً - الصحة : نائب الوزير يشيد بمستوى أداء طاقم تمريض الحضانات ويوجه بسرعة الانتهاء من صيانة كافة الأجهزة المعطلة بالمستشفى..

تواصل وزارة الصحة والسكان ، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات ، وذلك في إطار سعيها نحو التواصل المباشر مع المواطنين ، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية.

وفي هذا الإطار تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، الثلاثاء ، مستشفى أخميم المركزي بمحافظة سوهاج، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان للساده نواب الوزير بتكثيف المرور على المنشآت الصحية ، والتأكد من ضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات الصعيد.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال، وأوصى بضرورة تدريب أطقم النوبتجيات على استخدام كافة الأجهزة الطبية ، وضرورة الالتزام بالتواجد بالقسم، وسرعة الإنتهاء من صيانة كافة الأجهزة المعطلة.

وأوضح " عبد الغفار " أن نائب الوزير قام بمناظرة حالة تعرضت لعقر حيوان، ووجه بضرورة سرعة الاستجابة لتلك الحالات ، مع توضيح كافة البيانات بكروت متابعة جرعات التطعيم ضد مرض السعار، وتابع نائب الوزير مدى التزام المستشفي بإجراءات مكافحة العدوى.

وأشار " عبدالغفار" أن نائب الوزير تفقد قسم الأشعة ، وأوصى باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة مع فني الأشعة النوبتجي لعدم التزامه بالتواجد اثناء فترة عمله بالقسم، بالإضافة إلى قسم الحروق، وطالب بصيانة واستغلال كافة الأجهزة داخل القسم نظرا لعدم استغلالها بالشكل الأمثل.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أنه اثناء المرور تفقد نائب الوزير قسم عناية القلب، وأوصى بتوفير كافة المستلزمات والعمل على إصلاح الإضاءة بأحد الغرف والعمل على صيانة كافة الأجهزة.

واختتم نائب الوزير جولته، بالمرور علي قسم الحضانات، وأثنى على مستوى أداء طاقم التمريض، وأوصى بضرورة العمل على الاستفادة من كافة الحضانات الموجودة بالقسم، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، كما أوصى بتوفير بيانات ونتائج الترصد بالقسم.