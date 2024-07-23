احتفال سفارة جمهورية مصر العربية في موريشيوس بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 03:31 مساءً - احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية في موريشيوس بالذكرى الثانية والسبعون لثورة 23 يوليو المجيدة، حيث أقامت السفيرة عبير علم الدين سفيرة جمهورية مصر العربية في موريشيوس، حفل استقبال بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيدة والتي مثلت تتويجاً لنضال الشعب المصري، بحضور العديد من الشخصيات البارزة وأعضاء الجالية المصرية من الجيلين الثاني والثالث، حيث حرص أبناء الجالية على المشاركة في العيد الوطني حرصاً على دوام التواصل مع الوطن الأم.

ولقد تناولت السفيرة المصرية في كلمتها الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية، وكذلك جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة متمثلة في المشروعات القومية الكبري.

وأشادت السفيرة عبير علم الدين بدور الجالية المصرية في موريشيوس في تعزيز أطر التعاون من خلال إسهاماتهم في نقل الخبرات المصرية إلى موريشيوس، وكذلك أهمية نقل التجارب الرائدة من الشركات المصرية في مختلف القطاعات التجارية والصحية والاستثمارية والتجارية إلى موريشيوس.