وزير الصناعة والنقل وبحضور وزيرة البيئة يتفقد 3 مصانع بالمنطقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 04:28 مساءً - الوزير : الاتفاق مع المصانع على ادارتها وتشغيلها لعدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية لتخريج عمالة ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتصدر للخارج

2. فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالتطوير الشامل لقطاع الصناعة في مصر

3. سنقوم بسلسلة من الزيارات للمناطق الصناعية أسبوعيا لمتابعة خطوط الانتاج المختلفة ومساعدة المصانع المتعثرة وحل كافة مشاكلها

د. ياسمين فؤاد تؤكد:

ستظل وزارة البيئة دائما داعمة للصناعة المصرية لتحقق التنافسية العالمية مع صون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة

وزيرة البيئة: تمويل ب 8 مليون يورو دعما من برنامج التحكم في التلوث الصناعي لإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بشركة فيليكس

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع الصناعة في مصر وف أول زيارة ميدانية له في المناطق الصناعية

قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل صباح اليوم يرافقه الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزير البيئة بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر

حيث بدأت الجولة بتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المجمع الصناعى التابع لمجموعة التنمية الصناعية التابعة لمجموعة سامكريت بمنطقة المطورين الصناعيين، بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية حيث استمع الوزير إلى عرض تقديمي لتجربة ونشاط المجموعة منذ نشأتها فى 2008 بداية من التجمع الصناعى بمنطقة 6 أكتوبر، ثم العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ومؤخراً 6 أكتوبر الجديدة، بمساحة اجمالية 25 مليون متر مربع، وتعد المنطقة أول منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي في مصر، مؤكدا أهمية دور المطور الصناعى من القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر بالتعاون مع أجهزة الدولة

واستعرض مسؤولو المجموعة خططها للتوسع فى نشاطها فى المستقبل للمساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعى، التى من شأنها جذب الاستثمار الاجنبى المباشر، الي جانب الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة وارتباطها بشبكة من وسائل الموصلات وكذا الاتوبيس الترددي الذي يتم تسييره علي الطريق الدائري حيث تستخدم محطة الاتوبيس الترددي مع الطريق الدائري مع طريق الواحات لخدمة المنطقة.

ووجه الوزير شركة المطور الصناعي بإنشاء مجمعات صناعية لمتطلبات البناء لاحتياجات الإنشاءات والمباني في المدن الساحلية والسكينة الجديدة كما وجه الوزير شركة المطورين الصناعيين وشركة التنمية بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة لتدريب وتأهيل العمالة موجهاً الشركة بتولي إدارة وتشغيل 3 مراكز تابعة للمصلحة لتعمل بفكر ونهج القطاع الخاص لتأهيل خريجيها لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة تمكن الصناعة الوطنية من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة، لتخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطور الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

هذا وقد تفقد الوزير خلال الجولة مصنع شركة فيليكس بي فيلمز ايجيبت المتخصص في صناعة وتدوير البلاستيك والمقام على مساحة 107 ألف متر وبإجمالي رأس مال 545 مليون جنيه، حيث يوفر المصنع نحو 850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويخصص جزء من انتاجه للسوق المحلي ويقوم بالتصدير لأسواق أوروبا وأمريكا وإفريقيا ويخصص 10% من الانتاج للسوق المحلي، مشيراً إلى أنه جاري إنشاء مصنع للمواد الخام الخاصة بصناعة البلاستيك والذي سيصدر 90% من إنتاجه للأسواق الخارجية ويخصص 10% من الانتاج للسوق المحلي.

كما تفقد الوزير خطوط الإنتاج بالمصنع وافتتح خط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك PET " بطاقة انتاجية 60 طن يومياً ومستهدف تصدير 800 طن شهريا كما افتتح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، بطاقة 200 م3 /يوم بهدف اعادة استخدام 100% من مياه الصرف المعالج في العملية الإنتاجية.

بعدها توجه الوزير لتفقد مصنع شركة نيسان موتور ايجيبت المتخصص في صناعة وتجميع سيارات متنوعة والمقام على مساحة 104.7 ألف متر وبإجمالي رأس مال 150 مليون دولار وحجم إنتاج يبلغ 252 ألف سيارة سنوياً، حيث يوفر المصنع نحو 858 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويخصص منتجاته للسوق المحلي والتصدير لأسواق إفريقيا، لافتاً إلى أن شركة نيسان موتور ايجيبت تستحوذ علي 13.5٪ من الحصة السوقية للسيارات في مصر، وقد قامت الشركة بتصدير اكثر من 10٪ من كوادرها البشرية لجميع انحاء العالم، كما وصل حجم الانتاج 25 الف سيارة وقامت برفع كفاءة العاملين بها من خلال التدريب والتأهيل وهو اول مصنع سيارت في مصر من حيث نسبة المكون المحلي تصل الى ٥١ % وذلك في إطار خطة توطين هذه الصناعة الهامة

وقد تفقد الوزير خطوط إنتاج هيكل السيارة والطلاء والتجميع بالمصنع كما افتتح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، مشيراً إلى أن المصنع قام بإنشاء محطة معالجة مياه صرف صناعي بطاقة 15 م3 /ساعة مزودة لإعادة استخدام مياه الصرف في الري وزيادة المساحة الخضراء لتوفير حوالى 40% من كمية المياه المستخدمة، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة بدعم من مركز تحديث الصناعة حيث بلغت استهلاكات الطاقة خلال سنة 2022 نحو 7601 ميجا واط ساعةسنة بالإضافة إلى كهرباء عن طريق الالواح الشمسية 2496 ميجاواط سنة بنسبة تقديرية 25%.

واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولته بزيارة مصنع شركة الرشيدي الميزان، رائد صناعة المنتجات الغذائية التي تشمل الحلاوة الطحينية والطحينة والمربى والعسل وذلك على مساحة 39.3 ألف متر وبإجمالي استثمارات مباشرة 750 مليون جنيه، حيث تمتلك الشركة 4 مصانع و19 خط انتاج وحجم إنتاج يبلغ 2.48 طن شهرياً، حيث يوفر المصنع نحو 655 فرصة عمل ويخصص منتجاته للسوق المحلي وتصدير 20% من المنتجات للأسواق الخارجية، كما افتتح الوزير محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمصنع.

وقد ثمن الوزير الجهود التي تبذلها الشركات لتحقيق التوافق مع معايير الصرف الصناعي والاستدامة والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دور الوزارة الداعم للصناعة المصرية، خاصة بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة لتصبح محفزا للاستثمار وداعما للصناعة، حيث تحرص الوزارة على تقديم الفرص التمويلية للمشروعات الصناعية من أجل كفاءة استخدام الموارد الطبيعية التي توفر في المصاريف التشغيلية، وبالتالي نحقق المردود البيئي والاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالفعل من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاثة والذى يوفر قروضاً ميسرة بفائدة 2.5%، لمساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق التوافق البيئى.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تدعم المشروعات الصناعية لتعزيز وصول الصناعات المصرية وتصدير منتجاتها للأسواق العالمية من خلال ايجاد ميزة تنافسية في وقت أصبح العالم كله يتجه للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة الكربونية للصناعة، إلى جانب مساعدة الصناعة على تقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية وبالتالى الوفاء بالإلتزامات الدولية.

وأكدت وزيرة البيئة أن شركة فيليكس بي فيلمز تقدمت للاستفادة من الحزم التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة لتنفيذ مشروع خط تدوير مخلفات البلاستيك PET وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 16.95 مليون يورو، ويبلغ التمويل من البرنامج 8 مليون يورو تقريبا، حيث تصل الطاقة الانتاجية 60 طن يومى، ومستهدف تصدير 800 طن شهريا، كما تم انشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بطاقة 200 م3/يوم بهدف اعادة استخدام 100% من مياه الصرف المعالج فى العملية الانتاجية حتي تتوافق مع معايير الصرف علي الشبكة والاستدامة البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

كما أشادت د. ياسمين فؤاد بحرص شركة نيسان موتور ايجيبت على تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعى بتمويل ذاتي، باجمالى تكلفة 900 الف يورو بطاقة 15 م3/ساعة، مما يعكس زيادة وعي لدى المصنعين والمستثمرين بأهمية الحفاظ على البيئة وصون الموارد وعوائدها الاقتصادية المربحة لهم من خلال تحقيق كفاءة استخدام الموارد، حيث توفر محطة المعالجة نظام فلترة لاعادة استخدام مياه الصرف لتستخدم فى رى وزيادة المساحة الخضراء بما يساهم في توفير حوالى 40 % من كمية المياه المستخدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الوفر الذي ستحققه الشركة في استخدام الطاقة من خلال إضافة المرحلة الثالثة من محطة انتاج الكهرباء بها، وذلك بألواح طاقة شمسية بطاقة انتاجية 1.8 ميجا واط، بتكلفة 1.8 مليون يورو، ليصل اجمالى المحطة الى 3.8 ميجا واط خلال عام 2024، بما يزيد من نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة في خليط الطاقة للمصنع، وإنعكاس هذا على تقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الانبعاثات أيضا.

في حين، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن دعم وزارة البيئة لمشروع انشاء محطة الصرف الصناعي بشركة الرشيدي الميزان، هي فصل جديد من قصص دعم الوزارة للصناعة المصرية من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة، لدعم الصناعة في تحقيق التوافق البيئي وكفاءة استخدام الموارد، إلى جانب جانب التوجه نحو الصناعة الخضراء.

وأوضحت الوزيرة أن الشركة تقدمت للاستفاده من الحزمة التمويلية ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي – المرحلة الثالثة لتنفيذ مشروع " إنشاء محطة مياه للصرف الصناعي "، بتكلفة اجمالية 1,33 مليون يورو، بلغ التمويل من البرنامج 680 الف يورو، بطاقة تصميمية ١٠٠٠ متر مكعب يوميا يتم استخدام جزء من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالشركة . وتساعد المحطة على تحسين نوعية مياه الصرف على الشبكة، وتقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية علي المرافق العامة ومحطة المعالجة المركزية بالمدينة، وتحقيق التوافق التام مع المعايير والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بصرف المخلفات السائلة علي الشبكة العمومية. خاصة بالنسبة لتركيزات الأكسجين المستهلك حيوياً BOD والأكسجين المستهلك كيماويا COD والأس الهيدروجيني pH والفوسفور والنيتروجين الكلي والزيوت والشحوم.

وتعد شركة Flex P. Film (مصر) واحدة من أكبر شركات المجموعة خارج الهند ولديها العديد من مرافق الإنتاج في مدينة السادس من أكتوبر، مصر باستثمار يزيد عن 225 مليون دولار أمريكي.

وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسات الاستدامة للمجموعة، تبنت شركة Flex P. Film (مصر) الاتجاه العالمي والوطني لحماية البيئة من خلال إنشاء منشأة جديدة على أحدث طراز مخصصة لإنتاج مادة r-PET (البولي إيثيلين تيريفثاليت المعاد تدويره) باستثمار 20 مليون دولارًا أمريكيًا، لإنتاج رقائق آمنة 100% وخالية من التلوث وكذلك حبوب المادة الخام لصناعة افلام صالحة لتغليف الطعام.

وتعمل الشركة على توسيع أعمالها في مصر من خلال استثمار 225 مليون دولار أمريكي في مشاريع التصنيع المختلفة والتي هي في مراحل متقدمة وتوفير إجمالي 4000 فرص عمل (1500 عمالة مباشرة + 2500 عمالة غير مباشر) من العمالة المحلية.

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته أكد الوزير أنه منذ أن تشرف بتولي حقيبة الصناعة بالإضافة إلي حقيبة النقل وصدور توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير قطاع الصناعة في مصر تم وضع خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة تعتمد على ٧ محاور لافتا الى ان جولة اليوم تاتي في إطار التنسيق مع وزارة البيئة حيث يتم التعاون المستمر مع كافة الوزارات والجهات التي تشملها المجموعة الوزارة للتنمية الصناعية التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مشيرا الى أن أول زيارة في منطقة أكتوبر الصناعية التي تعتمد على نظام المطور الصناعي الذي له العديد من المزايا وقمنا بالمرور على مجموعة التنمية الصناعية ومصنع فليكس الذي يقوم يعيد تدير زجاجات المياه والزيت كما يقوم بانتاج بلاستيك التعبئة والتغليف كما تم المرور على مصنع نيسان الذي ينتج سيارة مصرية بنسبة مكون محلي ٥١% وباستثمارات هندية فنحن نرحب بكافة الاستثمارات التي تساهم في توطين مختلف الصناعات كما تم المرور على مصنع الرشيدي الميزان الذي يصدر للخارج وتم الاتفاق مع اصحاب الشركات على ادارة وتشغيل مركز من مراكز وزارة الصناعة البالغ عددها ٤١ مدرسة والتي تمنح خريجها دبلوم التلمذه لتخريج عمالة ماهرة تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية مضيفا إلى إجراء العديد من الزيارات لكافة المناطق الصناعية أسبوعيا لمتابعة خطوط الانتاج المختلفة ومساعدة المصانع المتعثرة وحل كافة مشاكلها.