حزب الوفد: الرئيس السيسي داعم دائم للحوار الوطني وهذا صنع الفرق في ملفات حقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 05:26 مساءً - رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، والذي يأتي استجابة لمطالب القوى السياسية، وهو ما يعكس حرص الرئيس علي تلبية مطالب القوى الوطنية، مشيرا إلى أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية علي جلسات الحوار الوطني التي من المقرر أن تنطلق اليوم بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي وما يواجهه من اشكاليات تتطلب إعادة النظر فيه.

وقال "الهضيبي"، أن قرار الرئيس يأتي ستمرارا للانفراجة التي بدأت في هذا الملف من خلال إجراء إصلاحات من شأنها المساهمة في استقرار سياسي، مشيرا إلى أن القرار يؤكد حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مستقبل الشباب، ويؤكد دعمه الدائم للحوار الوطني، مشددا على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطى بما يحقق الغاية منه كونه إجراء احترازى، ولا يجب أن يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تؤكد أيضا حرص الدولة علي تطوير منظومة العدالة من خلال إزالة أي ثغرات من شأنها النيل من حقوق المواطن، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان التي توليها القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق، مشددا علي ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لضمان تقليل أمد سجن المتهم ، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عن المتهم، إضافة إلى صياغة بدائل للحبس الاحتياطي، لحماية حق المواطن في عدم تقييد حريته.

وشدد النائب ياسر الهضيبي علي ثقته في قدرة الحوار الوطني علي صياغة رؤية متوافق عليها من القوى الوطنية والخبراء بشأن الحبس الاحتياطي، بما لا يؤثر سلبا علي خط سير التحقيقات، داعيا كافة القوي السياسية لعرض رؤيتها في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري .