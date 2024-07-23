نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجو هيتحول.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء (اضطرابات وأمطار رعدية) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، مشيرة إلى حدوث اضطرابات جوية تشمل الأمطار الرعدية وارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية.

الطقس خلال النهار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة ورطب خلال النهار على المناطق التالية:

- القاهرة الكبرى

- الوجه البحري

- جنوب سيناء

- جنوب البلاد

في حين يكون الطقس حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية.

كما توقعت أن تميل درجات الحرارة في فترات الليل إلى الحرارة الرطبة على معظم الأنحاء، في حين يكون الطقس معتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

نسب الرطوبة وتأثيرها

أوضحت الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ويتراوح متوسط نسبة الرطوبة في المحافظات الكبرى بين 80% و95%، بينما تتراوح في المحافظات الصغرى بين 30% و55%.

هذا الارتفاع في الرطوبة يعود إلى تأثير منخفض الهند الموسمي وكتل هوائية شديدة الحرارة، مما يزيد من إحساسنا بالحر وأجواء الطقس الشديدة الحرارة، خاصة في مناطق الجنوب التي قد تصل فيها درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق في أقصى جنوب البلاد أمطارًا خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة

توقعت الهيئة درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري:

- العظمى: 38 درجة مئوية

- المحسوسة: 40 درجة مئوية

- السواحل الشمالية:

- العظمى: 33 درجة مئوية

- المحسوسة: 36 درجة مئوية

- جنوب سيناء:

- العظمى: 42 درجة مئوية

- المحسوسة: 45 درجة مئوية

- شمال الصعيد:

- العظمى: 41 درجة مئوية

- المحسوسة: 43 درجة مئوية

- جنوب الصعيد:

- العظمى: 44 درجة مئوية

- المحسوسة: 45 درجة مئوية

نصائح للمواطنين

بسبب الطقس الشديد الحرارة والرطوبة العالية، يُنصح المواطنون باتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات وفيرة من الماء، واستخدام وسائل التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة.