نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي رد المعهد القومي للبحوث الفلكية على احتمالات حدوث تسونامي في البحر المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الدكتور طه توفيق رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي، على الأخبار المتداولة حول احتمال حدوث تسونامي في البحر المتوسط.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب تحذيرات من عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، التي أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين ووسائل الإعلام.

توضيح الوضع الزلزالي الحالي

أوضح قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من خلال محطات رصد الزلازل المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الساحل الشمالي، أن النشاط الزلزالي في البحر المتوسط لا يزال ضمن معدلاته الطبيعية.

وأكد البيان أن محطات الرصد لم تسجل أي نشاط زلزالي غير نمطي خلال الفترة الحالية، وأن الوضع الزلزالي مستقر.

دعوة لتحري الدقة

ناشد المعهد المواطنين بعدم الانسياق وراء الإشاعات والتأكد من صحة المعلومات عبر المصادر الرسمية.

وأكد المعهد التزامه بإصدار بيانات دقيقة وموثوقة في حال حدوث أي تغييرات ملحوظة في معدلات النشاط الزلزالي أو أنماطها على مستوى الجمهورية أو البحر المتوسط.

رد على تحذيرات عالم الزلازل الهولندي

جاءت هذه التصريحات ردًا على تحذيرات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، الذي توقع حدوث تسونامي في البحر المتوسط، بناءً على التغيرات التي شهدتها المنطقة.

وقد تزامن تحذيره مع زلزال ضرب جزيرة كريت اليونانية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، مما أثار المخاوف من تأثيرات محتملة على حوض شرق البحر المتوسط.

تأكيد على الإجراءات الوقائية

أكد الدكتور طه توفيق رابح أن تحذيرات هوجربيتس تستند إلى فرضيات متعلقة بالتغيرات الفلكية والزلزالية، والتي لم يتم تأكيدها عبر البيانات الزلزالية الرسمية.

كما شدد على أن المعهد يواصل متابعة الوضع الزلزالي عن كثب، وأنه سيكون هناك إبلاغ رسمي في حالة حدوث أي أحداث غير معتادة.

أهمية المعلومات الدقيقة

أهمية الاعتماد على المعلومات الدقيقة من المصادر العلمية الرسمية لا يمكن تجاهلها، خاصة في قضايا تتعلق بالسلامة العامة. وأشار المعهد إلى أهمية استقاء المعلومات من الجهات المتخصصة لتجنب نشر الذعر أو القلق غير المبرر.

في ختام البيان، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التزامه بتوفير معلومات موثوقة وتحديثات مستمرة حول النشاط الزلزالي، لضمان سلامة المواطنين واستقرار الأوضاع.