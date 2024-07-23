نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم اليوم العلمي بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور المتلاحق فى المنظومة الطبية لتقديم أفضل الخدمات الصحية فى كافة التخصصات، نظمت القوات المسلحة اليوم العلمى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى علاج المرضى الذين يعانون من مضاعفات الجهاز العصبى بعد إصابات النخاع الشوكى" وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين فى الطب الطبيعى والروماتيزم وعدد من الخبراء الأجانب.



شملت فعاليات اليوم العلمى تنفيذ العديد من الجلسات النقاشية والمحاضرات العملية التى تناولت التدريب على أحدث الأجهزة الطبية التى تعمل على تحفيز الخلايا العصبية لمرضى إصابات النخاع الشوكى بما يمكنهم من الحركة تدريجيًا وصولًا إلى الحركة الكاملة.



يأتى ذلك تأكيدًا لما تقوم به القوات المسلحة من جهود مترامية لتعظيم إمكانياتها المتاحة لتقديم خدمة طبية مميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.