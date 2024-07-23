نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات البحرية تنجح في إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها (31) فردا بعد تعرضها لعطل فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، نجحت عناصر من القوات البحرية فى إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها (31) فردا من جنسيات مختلفة بعد تعرضها لعطل فنى على مسافة (130) ميلًا بحريًا من السلوم.



حيث ورد بلاغ باكتشاف مركب بها عطل بالماكينات تنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة للمركب، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدات الإنقاذ المجهزة بجميع الاحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب.



وتمكنت الوحدات البحرية من إنقاذ عدد (30) فردا بينهم (5) فى حالة حرجة بالإضافة إلى انتشال فرد متوفى، وتم تسليم الأفراد إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.