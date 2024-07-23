"dmc" تستعرض تفاصيل وصول أول وفد طلابي للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 06:32 مساءً - رصدت شرمندة الدسوقي مراسلة dmc، أهم الفعاليات التي تقام في مهرجان العلمين الجديدة، ومنها وصول أول وفد من مدارس وجامعات مصرية للمشاركة في المهرجان.

وقالت الدسوقي خلال برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، إنّ هناك فعالية مهمة أقيمت في تمام الخامسة مساء أمس حتى التاسعة مساء، بأول رحلة طلابية لعدد من طلاب المدارس والجامعات المصرية.

وأوضحت أنّ الوفد أجرى أول زيارة له إلى مدينة العلمين لمشاركة فعاليات التي تقام بمهرجان العلمين الجديدة، مشيرة إلى التعاون الكبير بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والوزارات، ما ظهر بوصول أول وفد من مدارس وجامعات مصرية للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة.

وتابعت: «وصل طلاب من 7 أو 8 جامعات مصرية منها بنها والإسكندرية إلى مدينة العلمين الجديدة أمس، وجرى توزيعهم على ملاعب المنطقة الترفيهية، وحرص الطلاب على الاستمتاع بالعديد من الأنشطة مثل كرة القدم والغناء من خلال كورال قطر الندى، إضافة إلى عدد كبير من الفتيات المشاركات في الفنون التشكيلية الذين حرصوا على رسم المعالم التي زاروها داخل مدينة العلمين».

واستكملت: «أجرينا معهم العديد من اللقاءات وأهم جملة قالوها إنّ هذه أول زيارة لهم لمدينة العلمين، وبمجرد وصولهم انبهروا بوجود مدينة تفاعلية ترفيهية بكل الإمكانيات داخل مصر، وكانوا سعداء جدًا بزيارة المدينة خلال مهرجان العلمين».