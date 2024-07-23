نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح الأزهر يرسم البسمة على وجه الطفلة حور في معرض الإسكندرية للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط إقبال الجمهور على جناح الأزهر بمعرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية، كان هناك رواد من نوع خاص، جذبهم حب الأزهر الشريف وما يقدمه من إصدارات وإبداعات تخاطب جميع الفئات والأعمار، حيث يتوافد مئات الأطفال يوميًا للمشاركة في أنشطة جناح الأزهر الشريف من ألعاب وقراءة قصص ورسم على الوجوه وغيره.

وبين هذه الكوكبة من البراعم، رصدت كاميرا المركز الإعلامي الطفلة حور بلال، التي لم تتجاوز العام الخامس من عمرها، وهي تزور جناح الأزهر، ولم تمنعها ظروف ساقها من التنقل بابتسامتها الملائكية ونظراتها الواثقة، لتتجول كالفراشة بين أقسام الجناح المتعددة، للمشاركة في جميع الأنشطة وخاصة ورش الأشغال اليدوية والرسم على الوجه وركن الخط العربي.

وحرصت حور خلال زيارتها لجناح الأزهر الشريف، على التقاط الصور التذكارية مع صورة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، المعروضة في بهو الجناح.

كما شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب تزايدا ملحوظا من الزائرين على جميع الأركان، ومنها ركن الفتوى، والإصدارات التي تم طرحها للجمهور في منفذ البيع، وحاز ركن الطفل ورياض الأطفال على إعجاب الأسر وأطفالهم، للاستمتاع بما يقدمه من أنشطة وفعاليات جذابة، تشكل عالمهم الخاص وواحتهم الصغيرة.