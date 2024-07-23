«وزارة النقل»: رحلات الأوتوبيسات الفاخرة لمهرجان العلمين الجديدة تخدم المواطنين بالمناطق المجاورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 07:33 مساءً - صرح المهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، إن الرحلات التي تم تخصيصها يوميا بأوتوبيسات فاخرة، بدءا من الخميس، لنقل المواطنين من محافظتي القاهرة والإسكندرية إلى مهرجان العلمين الجديدة تأتي بالتعاون مع الشركة المتحدة وتخدم جمهور وزوار مهرجان مدينة العلمين الجديدة والمواطنين بالمناطق المجاورة والمحافظات القريبة.

وأضاف متولي أن الرحلات تأتي في إطار دعم مؤسسات الدولة للمشاركة في الأنشطة التنموية الإنسانية في مصر، وفي مقدمتها مهرجان العلمين الجديدة.

وقال إن التفكير في خطوط نقل للجمهور لمهرجان العلمين من القاهرة والعلمين، تأتي في محاولة التخفيف على المواطن وتوفير وسيلة مواصلات نظيفة ومكيفة ومريحة لقضاء يوم في مدينة العلمين.

وأكد أن الأتوبيسات ستتحرك من القاهرة من محطة عدلي منصور التبادلية، وهي محطة مهمة، فتوجد بها المحطة التبادلية بمقاييس عالمية، وأيضا محطة السوبر جيت (أتوبيسات الأقاليم) ومحطات الأتوبيس الترددي.

وأعلنت وزارة النقل أن هناك موعدين لتحرك الأتوبيسات وعودتها من القاهرة إلى العلمين الجديدة، مبينة أنه في الموعد الأول تتحرك الأتوبيسات في تمام الساعة الـ7 صباحا من محطة عدلي منصور التبادلية، والتي تضم موقف شركة سوبر جيت، على أن يكون موعد العودة من العلمين الساعة الـ8 مساء، أما الموعد الثاني فتتحرك فيه الأتوبيسات في تمام الساعة الـ4 مساء، والعودة تكون في تمام الساعة الـ2 صباحا من اليوم التالي.

وأضافت أن هناك موعدين أيضا لتحرك الأتوبيسات وعودتها من الإسكندرية إلى العلمين الجديدة، مبينة أنه في الموعد الأول تتحرك الأتوبيسات في تمام الساعة الـ8 صباحا من محطة سيدي جابر، على أن يكون موعد العودة من العلمين الساعة الـ8 مساء من العلمين، أما الموعد الثاني فتتحرك فيه الأتوبيسات في تمام الساعة الـ5 مساء، والعودة تكون في تمام الساعة الـ2 صباحا من اليوم التالي.