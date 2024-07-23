«عبدالغفار»: نسعى لتغطية التأمين الصحي نحو 85% من سكان مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 08:29 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى خطة التغطية الصحية للمواطنين على أرض مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى 85%، وهذا رقم كبير، بمعنى أن 85% من سكان مصر، البالغ عددهم حاليا 106 مليون نسمة، نستهدف بأن يتمتعوا بتأمين صحي.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال حوار خاص ببرنامج «كلام في السياسة»، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تأمينا صحيا بدأ في عام 1964 في مصر، وهو التأمين الصحي الموجود حاليا، لكن يؤمن العاملين في القطاعات الحكومية في الدولة فقط، وليس أسرهم، وكذلك على الطلاب حتى سن الجامعة.

وتابع: «في الخطة التي تقدمنا بها حوالي 69 مليون مواطن، وهذا يمثل نحو 65% من إجمالي سكان مصر، وعندما نضع في مستهدفنا والخطة المقدمة بأن يصل العدد إلى 85% يعني ذلك الرغبة في الزيادة خلال الثلاث سنوات المقبلة مشتركين جدد يضافوا إلى منظومة التأمين الصحي لكي تتحقق التغطية الشاملة للمواطنين».