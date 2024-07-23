رئيس شركة «السوبر جيت» يكشف أماكن وخطوط تحرك أوتوبيسات وزارة النقل من القاهرة إلى مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 08:30 مساءً - أكد اللواء حسن الليثي رئيس شركة السوبر جيت التابعة لوزارة النقل، أن دورهم تسهيل حركة المواطنين والمشاركة في الخدمة الثقافية، لاسيما المساهمة فى تسهيل الوصول إلى مدينة العلمين للمشاركة فى مهرجان العلمين، موضحا أن المهرجان ترفيهى تثقيفي لكل الأعمار.

وأوضح حسن الليثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في العلمين، مع الإعلامي شريف مدكور، على قناة الحياة، أن مهرجان العلمين يقام فى منطقة حيوية داخل العلمين وسيقومون بنقل الركاب من محطة السوبر جيت فى محطة عدلى منصور ويقدمون خدمة خاصة لزوار مهرجان العلمين.

وتابع: "الخدمة مميزة فى أتوبيسات السوبر جيت والأسعار مميزة وأسعار الرحلات من القاهرة إلى العلمين أرخص من الرحلات العادية لأنه مهرجان ثقافي لجموع المواطنين".