نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 14 دراجة بخارية مخالفة ورفع 400 حالة إشغال بشوارع جنوب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حملات حي جنوب الجيزة في رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

حيث شن حي جنوب حملة مكبرة بنطاق شوارع مراد وربيع الجيزى والأهرام وأم المصريين والسكة الحديد والبحر الأعظم.

وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على ١٤ دراجة بخارية تسير عكس الاتجاه أو للانتظار الخاطئ أعلى أرصفة المشاة أو دون لوحات معدنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم رفع ٤٠٠ حالة إشغال متنوعة ما بين استاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعة من اللواء زكي سلام رئيس حي جنوب.

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