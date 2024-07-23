تذكرتي تبدء تطرح تذاكر مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك ضد بيراميدز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:32 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر المباراتين المؤجلتين بالجولة 18 من مسابقة الدوري المصري المقرر لهما يوم الجمعة، وتجمع الأهلي والمصري البورسعيدي باستاد برج العرب بالإسكندرية، والزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

فوز الأهلى على المصري يصل به للنقطة 69 ويصعد للمركز الأول متقوفاً على بيراميدز بنقطة واحدة.

أغلق فريق الكرة بالنادي الأهلي صفحة مباراة بيراميدز التي جمعتهما أمس الاثنين وفاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد سجله وسام أبو على ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري ويبدأ التحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من عمر المسابقة المحلية.

تعد مباراة الاهلى والمصري البورسعيدى مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على المصري ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.