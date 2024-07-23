الأهلي يتقدم بمذكرة بحق جماهيره إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:32 مساءً - تقدم النادي الاهلى بمذكرة عاجلة ظهر اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة واللجان المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص التجاوزات التي صدرت عن بعض لاعبي الفريق المنافس، عقب مباراة الأمس في بطولة الدوري بحق جماهير النادي الأهلي.

وطلب النادي في مذكرته من رابطة الأندية المحترفة واللجان المختصة بالاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات، للحفاظ على الحقوق الأدبية لجماهيره التي يرفض المساس بها.

في سياق متصل ، طلب السويسرى كولر المدير الفني للأهلى من الجهاز الطبي للفريق سرعة تجهيز إمام عاشور لاعب وسط الفريق بعد إصابته في اللقاء الأخير بالأمس أمام بيراميدز والتي خرج على إثرها في نهاية اللقاء .

ويعتمد كولر بشكل أساسى على إمام عاشور في منطقة وسط الملعب بجانب مروان عطية وأكرم توفيق إلا أن اللاعب تعرض لإصابة خفيفة استدعت خروجه من لقاء بيراميدز .

ويخضع إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلى للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق بعد تعرضه لجرح قطعى بالفخذ خلال مشاركته فى مباراة بيراميدز الاخيرة بالدوري.

ويحتل الأهلى وصافة جدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطتين عن بيراميدز الأول برصيد 68 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة .