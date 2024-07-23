تعرف على أول نادي كرة قدم تتجاوز إيراداته مليار يورو فى التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 09:32 مساءً - أصبح ريال مدريد الإسباني، أول نادى كرة القدم تتجاوز إيراداته حاجز المليار يورو، وفقا لما أعلنه بطل أوروبا مساء اليوم الثلاثاء. وأصدر النادى الملكى بيانا رسميا ذكر فيه "ريال مدريد هو أول نادي كرة قدم تتجاوز إيراداته المليار يورو".

وأضاف "وصل الدخل لموسم 2023/24، باستثناء انتقالات اللاعبين، إلى مليار و73 مليون يورو، أي بزيادة 27% عن العام السابق".

وواصل بيان ريال مدريد "ريال مدريد حقق أرباحاً بقيمة 16 مليون يورو في السنة المالية 2023/24"، واختتم يحتفظ النادي بأصول ثابتة بصافي أصول بقيمة 574 مليون يورو.

من ناحية أخرى، تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد قائمة أعلى 10 لاعبين حصولاً على الراتب السنوي فى قلعة الميرنجي بين زملائه في الفريق بعد انضمامه للملكى رسميًا في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2029 فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتفوق كيليان مبابي على الثلاثى الذى سيتقاضى راتب سنويا يعادل 26.3 مليون جنيه إسترليني، على الثلاثى ديفيد ألابا، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام.

وضمت قائمة أعلى 10 لاعبين حصولاً على الراتب السنوي في ريال مدريد كل من:

كيليان مبابي - راتب سنوي 21.9 مليون جنيه إسترليني.

ديفيد ألابا - راتب سنوي 18.9 مليون جنيه إسترليني.

فينيسيوس جونيور - راتب سنوي 17.5 مليون جنيه إسترليني.

جود بيلينجهام - راتب سنوي 17.5 مليون جنيه إسترليني.

فيديريكو فالفيردي - راتب سنوي 14 مليون جنيه إسترليني.

تيبو كورتوا - راتب سنوي 12.8 مليون جنيه إسترليني.

إيدير ميليتاو - راتب سنوي 12.3 مليون جنيه إسترليني.

أنطونيو روديجر - راتب سنوي 12.3 مليون جنيه إسترليني.

رودريجو - راتب سنوي 10.5 مليون جنيه إسترليني.

أوريلين تشواميني - راتب سنوي 10.5 مليون جنيه إسترليني.

إدواردو كامافينجا - راتب سنوي 10.5 مليون جنيه إسترليني.