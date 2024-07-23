مروان حمدي يقدم أعتذاره لجماهير النادي الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 يوليو 2024 11:26 مساءً - تقدم مروان حمدي لاعب بيراميدز بالإعتذار لجماهير النادي الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها المباراة عقب إنتهائها في اللقاء الذى شهد فوز الأهلي بهدف دون رد ، وكتب حمدي على صفحته بإنستجرام رسالة جاءت كالتالي:

‎مساء الخير، فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس‏‎ أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير بدون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلًا في اللقاء، ‏‎وأرجو من الجميع تفهم موقفي وأني لم أُبادر بالإساءة أو التعميم لجمهور الأهلي، الذي أقدره وأحترمه تماما، ورد فعلي كان عفويا لأي إنسان يتعرض للإهانة هو وأهل بيته، وردي كان تجاة قلة وجهت لي الإهانة بدون أي سبب لكن أنا مقدرتش أكون متصالح مع إهانتي وإهانة والدتي بدون وجه حق ، ‏‎لاعب الكرة إنسان وليس ملاكا في النهاية، ونحن بشر والموضوع غير مقصود ورد فعلي كان تجاه من أهانوني

وأضاف، أعتذر مجددا لأهلي ولنفسي ولأي إنسان طاله رد فعلي وأتمنى تقبل اعتذاري، وتاريخي لم يكن فيه يوما أي إساءة أو استفزاز للنادي الأهلي وجماهيره، وكلنا هنقف قدام ربنا نتحاسب كأفراد وليس كلاعب أو مشجع.

واختتم قائلا : فأرجو من الله أن يسامحني علي ما بدر مني و يهدي الجميع، وأرجو من جميع مشجعي النادي الأهلي أن يضعوا أنفسهم مكاني للحظات ليحكموا بالعدل.. أعتذر مرة ثانية و أرجو تقبل اعتذاري".

رسالة مروان حمدي لجماهير الأهلي على صفحته