وزير الصحة يجري جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المستشفيات بمحافظة الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:32 صباحاً - وزير الصحة يتفقد مستشفى أم المصريين العام.. ويوجه بوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المستشفى في ظل التطوير الجاري بها

وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور.. ويوجه بالتحقيق في واقعة صرف أدوية لغير المرضى المتواجدين بالمستشفى..

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مستشفيات محافظة الجيزة، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته المفاجئة بتفقد مستشفى "أم المصريين العام"، حيث تفقد الوزير أماكن انتظار المرضى وأقسام الطوارىء، والنساء والولادة، والصيدلية، معربًا عن استيائه من ملاحظة سوء حالة النظافة العامة بالعيادات، وتكدس تقديم الخدمات الطبية داخل أحد مبانِ المستشفى نظرًا لخضوع بقية المباني للتطوير.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه قطاع الطب العلاجي ، بسرعة إرسال لجنة لمستشفى أم المصريين ، لوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المستشفى وتنظيم الخدمات الطبية المقدمة بمختلف التخصصات، لحل مشكلة التزاحم والتكدس بين المواطنين، فضلاً عن توفير أسرة رعاية مركزة، لحين الانتهاء من تطوير المستشفى.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تابع جولته المفاجئة بتفقد مستشفى "بولاق الدكرور"، حيث أسفر المرور على صيدلية المستشفى ، عن ضبط واقعة صرف أدوية بالصيدلية لشخص غير المريض المتواجد بالمستشفى، حيث وجه الوزير بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما وجه الوزير بإرسال لجنة وإجراء عملية جرد للصيدلية من المنصرف والمخزون وفقًا للمستندات الرسمية.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير تفقد أيضًا أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمبنى الجديد لمستشفى بولاق الدكرور للوقوف على معدلات الإنجاز، مشددًا على سرعة الانتهاء من إنشاء المبنى وفقًا للجداول الزمنية المحددة، للبدء في تجهيزه ودخوله الخدمة الطبية.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير استكمل جولته بتفقد مستشفى "الوراق المركزي"، حيث تفقد الوزير سيارة الإسعاف المتمركزة بجوار المستشفى والتأكد من توافر الفرق الإسعافية بها، والقيام بتجربة عملية للوقوف على مدى استعداد السيارة والفرق لسرعة الاستجابة للبلاغات ونقل المرضى.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى الوراق المركزي، والعيادات بمختلف التخصصات، حيث استمع الوزير إلى المرضى وذويهم، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم، واحتياجاتهم، حيث استمع الوزير إلى شكوى ذوي المرضى من تكدسهم وتدافعهم أمام بوابات القسم بسبب عدم السماح لهم بالدخول، وبسؤال الوزير للقائمين على المستشفى والفريق الطبي للتحقق من الواقعة، تبين تأخر موعد الزيارات لمدة نصف ساعة لقيام الفريق الطبي بالتعامل مع حالة مريض أصيب بفشل في عضلة القلب ومحاولة الفريق الطبي لإنقاذه، مما استدعى تأخير موعد الزيارة، حيث أكد الوزير للمواطنين أهمية حفاظهم على راحة وخصوصية جميع المرضى في ظل أي طارىء داخل القسم المحتجز به ذويهم.